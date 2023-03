Dispositivi medici: le soluzioni NOVAFON per l'alleviamento del dolore

Sono molte le persone che soffrono di improvvisi stati di dolore così come quelle affette da dolori cronici oppure da rigidità muscolare e da problemi legati alla riduzione della tensione.

In queste circostanze è possibile trovare un valido alleato in NOVAFON, un dispositivo medico riconosciuto dal Ministero della Salute che permette di intervenire in modo efficace e semplice sul disturbo.

L’azienda produttrice opera nel campo da più di 90 anni e da quasi dieci anni ha aperto la sua sede italiana. Si è affermata come leader nel settore e ha vissuto una crescita del proprio fatturato di oltre il 100% negli ultimi due anni, a dimostrazione del fatto che sono numerose le realtà che scelgono di avvalersi dei suoi prodotti.

Si va da punti di riferimento dell’ambito sanitario, come il Policlinico Universitario A. Gemelli, e l’Ospedale Regina Margherita di Torino a quelli del mondo dello sport, come per esempio la nazionale tedesca di atletica leggera e la squadra di calcio del Torino, di cui recentemente NOVAFON è diventato recovery partner.

Senza contare che l’Università La Sapienza ha condotto uno studio scientifico, consultabile sul sito dell’azienda (www.novafon.it), sui risultati registrati con l’utilizzo di NOVAFON nell’ambito dell’alleviamento del dolore.

Le principali caratteristiche di NOVAFON

NOVAFON è un dispositivo medico che risulta semplice da maneggiare e intuitivo da utilizzare: per tale ragione può essere acquistato anche per uso domestico e per le sue piccole dimensioni può essere anche portato in valigia quando ci si sposti, ma non si voglia rinunciare al trattamento.

L’apparecchio ha una comoda forma a martello con un manico facilmente impugnabile e concentra nella parte alta la testina che emette le vibrazioni. La potenza può essere facilmente regolata e adattata alle singole necessità del paziente e anche tenendo presente la salute della cute dove andrà a poggiarsi.

Il nuovo NOVAFON offre, infatti, 2 frequenze e 3 livelli di intensità e l’interruttore consente un’impostazione precisa della modalità di trattamento. È molto utile nel settore ortopedico, riabilitativo, ma anche pediatrico, in quanto, se ben gestito, può essere utilizzabile da chiunque.

La vibrazione va a lavorare direttamente sui tessuti interessati e produce uno stimolo sensoriale che va ad incrementare la risposta di quest’ultimi e, quindi, una distensione del dolore e dello stato infiammatorio. Incoraggia anche la rigenerazione dei tessuti atrofizzati o danneggiati ed è, quindi, utile anche in presenza di cicatrici, segni antiestetici e di tratti difficilmente operabili come quello cervicale.

Gli altri vantaggi di NOVAFON

NOVAFON grazie alla sua struttura può essere utilizzato anche nei punti più difficili da raggiungere e non produce fastidio alle mani di chi lo stia utilizzando.

È molto utile durante i percorsi di terapia, che spesso prevedono esercizi dolorosi e impegnativi: trattare contemporaneamente le aree interessate anche con NOVAFON significa porre subito rimedio ai fastidi percepiti, per questo viene scelto come valido alleato da molti esperti.

La batteria ha una lunga durata e non è necessario ricaricarlo dopo ogni uso: nella confezione, comunque, si troverà il cavo di ricarica, la spina di alimentazione, l’adattatore, la testina a disco e quella a sfera, oltre al libretto delle istruzioni.

NOVAFON può essere anche acquistato a rate senza interessi, inoltre, essendo un dispositivo medico, è detraibile dalla dichiarazione dei redditi tramite modello 730 oppure tramite modello Unico.