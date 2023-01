Diva, il nuovo singolo di Pamela Prati: il video trash

Pamela Prati ha pubblicato il suo nuovo singolo, Diva, e ha fatto il pieno di like sui social.

Dopo aver cecato di riabilitarsi agli occhi del pubblico con la sua partecipazione al GF Vip 7, Pamela Prati ha condiviso sui social il suo nuovo singolo, intitolato Diva.

Pamela Prati: Diva

Pamela Prati ha deciso di giocare sulla sua figura “da diva” al GF Vip 7 pubblicando un nuovo singolo intitolato proprio “Diva”. Il brano è stato condiviso con tanto di videoclip dall’ex Stella del Bagaglino, e alcune strofe della canzone sono presto diventate virali via social. “Seguo la mia scia, direzione Bellavia, tisana relax“, si sente dire alla showgirl nella canzone, e ancora: “Godetevi il successo… se mai lo avrete”.

In molti tra i fan dei social hanno apprezzato l’ironia della showgirl ma, nonostante questo, ancora in tanti continuano a insultarla per il controverso caso del fidanzato fantasma, Mark Caltagirone.

La frequentazione con Bellavia

Durante la sua partecipazione al GF Vip 7 Pamela Prati ha stretto un importante rapporto con Marco Bellavia, e non ha fatto segreto di essersi vista ancora con lui dopo la fine della sua permanenza all’interno della Casa.

Di recente la showgirl ha confessato anche che l’ex volto di Bim Bum Bam sarebbe arrivato a farle una proposta di nozze:

“Ho avuto la proposta da Marco, però tu sai che i matrimoni non mi portano fortuna”, ha confessato la showgirl a Alfonso Signorini, senza nascondere di non aver ancora preso una decisione in merito alla vicenda.