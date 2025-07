Michele Noschese, in arte Dj Godzi, è morto nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 luglio 2025 in circostanze ancora da chiarire a Ibiza, in Spagna. La famiglia del 35enne è convinta che qualcosa non torni, tanto da ipotizzare un omicidio.

Morte Dj Godzi a Ibiza: cosa è successo?

La morte di Michele Noschese, in arte Dj Godzi, è ancora avvolta nel mistero.

Venerdì 18 luglio, Michele aveva organizzato una festa nella sua abitazione di Santa Eulalia ma, per via delle musica troppo alta, i vicini chiamano la Guardia Civil. A questo punto però Michele, in stato alterato, avrebbe minacciato un anziano con un coltello, con i poliziotti che cercano di calmarlo. Dj Godzi avrebbe poi avuto delle convulsioni che lo hanno portato a un arresto cardiaco e alla morte. Ma, non è detto che sia andata così, in quanto Raffaele Rocco, amico del Dj, ha invece detto che Michele avrebbe discusso con l’anziano e poi sarebbe stato picchiato dai poliziotti. Una volta ammanettato si sarebbe sentito male e sarebbe poi morto. Quale sarà la verità? La famiglia del giovane ha fatto denuncia ipotizzando un omicidio. Un’altra testimone, una donna di 40 anni, ha detto che Michele avrebbe inseguito una ragazza sul balcone, con i presenti, come riportato dal Corriere della Sera, che avrebbero cercato di richiamare Noschese. Dubbi infine anche sull’autopsia che, secondo i familiari, sarebbe stata fatta in maniera troppo frettolosa.

Dj Godzi muore a Ibiza dopo una festa privata: tra mistero e testimonianze choc

Ma non è finita qui, ha parlato anche la figlia dell’anziano che sarebbe stato minacciato con un coltello da Dj Gotzi. Ecco le sue parole al Periodico de Ibiza: “sta provando a riprendersi fisicamente dall’aggressione. Sta migliorando ma ancora il corpo pieno di lividi poiché ha avuto una lunga colluttazione. Ha un trauma e non ricorda nemmeno che il dj avesse un coltello.” Infine la donna ha assicurato anche che suo padre è molto triste per quello che è accaduto e per la morte di Dj Godzi.