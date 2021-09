Dl Green pass bis, le novità riguardano anche i famosi virologi: in tv solo con l’autorizzazione

Novità importanti per i sanitari che dovranno partecipare a trasmissioni televisive, radiofoniche e altri eventi: nuovi dettagli sul green pass bis.

L’Aula si è riunita per il voto decisivo sul decreto legge green pass bis. Proprio all’ordine del giorno ci sarebbe stata anche la discussione sulla partecipazione degli esperti sanitari a tramissioni televisive e/o radiofoniche, così come le interviste.

La notizia è stata riportata dall’agenzia stampa Ansa.

Decreto legge green pass bis

Proprio a tal proposito è stato stabilito che i dipendenti delle strutture sanitarie, così come chi lavora presso il ministero della Salute, potranno rilasciare informazioni sulla pandemia “soltanto se autorizzati“. Il decreto è stato ufficialmente approvato.

Decreto legge green pass bis, la novità

La partecipazione di esperti del settore sanitario a trasmissioni televisive, eventi radiofonici e via discorrendo, potrà avvenire soltanto con l’autorizzazione della struttura presso cui esercitano la professione.

Questa decisione varrà quindi per tutti i mezzi di comunicazione. L’obiettivo sarebbe quello infatti di evitare la diffusione di notizie che possano nuocere al SSN (Sistema Sanitario Nazionale), oltre che diffondere fake news sulla sanità.

Decreto legge green pass bis, altri dettagli

Il decreto legge green pass bis introduce delle novità su tutto quello che riguardo la scuola in presenza, così come sui trasporti. L’approvazione del governo è di agosto 2021, adesso emergono delle novità per quanto concerne i professionisti del settore sanitario: ci saranno quindi delle precise regole da rispettare per partecipare ad alcuni eventi.