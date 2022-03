Doc – nelle tue mani 2, cosa succede nel finale di stagione

Anche la fiction "Doc - nelle tue mani 2" è giunta alla sua conclusione. Ecco cosa è successo e cosa ci si deve aspettare.

“Doc – nelle tue mani” è stata una delle fiction rivelazione degli ultimi anni. Ora con le puntate “Stigma” e “Mutazioni” la seconda serie è giunta alla conclusione. Sono diversi gli aspetti ai quali prestare attenzione a cominciare dal significato del finale. Inutile dire che anche in questo caso ci sarà bisogno dei fazzoletti.

La confessione dolorosa del dottor Fanti a tutto il reparto

Nella prima puntata intitolata “Stigma” vediamo il dottor Andrea Fanti ad un passo dal diventare finalmente primario. Eppure un segreto lo ha spinto a dover fare una confessione particolarmente dolorosa. Come in molti avranno senz’altro notato, Fanti conosce diversi dettagli che legano la morte di Lorenzo Lazzarini alla figlia Carolina. Agnese si trova invece ad indagare sull’operato di Caruso. La vita dei medici viene infine sconvolta quando un batterio particolarmente aggressivo si diffonde nel reparto.

In “Mutazioni” i medici devono fare i conti con la quarantena

Il secondo episodio è intitolato “Mutazioni”. In questo finale di stagione vediamo i medici lottare contro il tempo per sconfiggere il batterio. A proporre una soluzione rischiosa è proprio Andrea Fanti. Giulia si trova dunque nella decisione di scegliere se fidarsi di lui. Anche Agnese e Cecilia hanno dovuto affrontare una decisione importante e scegliere se appianare le loro divergenze o collaborare per aiutare Andrea. Non ultimo il finale ci serba molte sorprese.

Non solo verranno rivelate le sorti di Doc, ma anche di quelle degli altri protagonisti della serie.