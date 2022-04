Doja Cat presenta al Coachella 2022 il suo nuovo singolo, “Vegas”

Il brano è la colonna sonora del film "Elvis", con la regia di Baz Luhrmann, con Austin Butler e Tom Hanks, ed è stato presentato in anteprima al Coachella 2022.

Doja Cat ha presentato il nuovo singolo per la prima volta al Coachella 2022, riscuotendo grande consenso per la sua esibizione. Ora è pronto a farlo conoscere proprio a tutti: venerdì 6 maggio esce “Vegas”. Il brano è anche colonna sonora del film “Elvis” di Baz Luhrmann, con Austin Butler e Tom Hanks, che uscirà nelle sale italiane il 22 giugno.

Doja Cat presenta il nuovo singolo, “Vegas”

Rivisitazione del celebre pezzo di Elvis Presley “Hound Dog”, Doja Cat presenta il suo nuovo singolo, “Vegas”. Presentandolo in anteprima al Coachella 2022, l’artista ha scelto di portare con lei sul palco l’acclamato cantante gospel Shonka, che interpreta Big Mama Thornton nel film e che sarà presente nella colonna sonora.

Nata e cresciuta a Los Angeles, l’artista nominata 3 volte ai Grammy Doja Cat ha mosso i primi passi nel mondo della musica nel 2013, a soli 16 anni, caricando un suo brano su Soundcloud.

Ha sviluppato il suo talento musicale sin da bambina studiando pianoforte e danza e ascoltando artisti del calibro di Busta Rhymes, Erykah Badu, Nicki Minaj, Drake, e molti altri.

Nel 2014 ha firmato un contratto con la prestigiosa etichetta RCA e ha pubblicato il suo primo EP “purrr!”. Il suo album di debutto è “Amala”, al suo interno il singolo virale “Mooo!”. A novembre 2019, Doja Cat ha pubblicato il suo secondo album “Hot Pink”, con oltre 14,5 miliardi di stream in tutto il mondo, che include la hit “Juicy” e “Say So”.

L’artista ha vinto nella categoria “Best New Artist” agli MTV VMA Awards, agli MTV EMA, agli AMA, gli iHeart Radio Awards e i People’s Choiche Awards. Si è esibita in quasi tutti i principali Award Show, inclusi i GRAMMY Awards, gli American Music Awards, i Billboard Awards e gli MTV VMA e gli EMA.

Il suo ultimo tour è andato sold- out in 10 minuti e ha suonato in numerosi festival tra cui Rap Caviar Live Miami, Posty Fest, Day n Vegas e Rolling Loud LA.

Nel 2021 l’album “Planet Her” è stato nominato ai GRAMMY dominando le classifiche, debuttando al primo posto nella classifica di Billboard Top R&B Albums e al secondo posto nella classifica di Billboard Top 200 e Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums. “Kiss Me More” ft. SZA, il primo singolo estratto dall’album “Planet Her”, è certificato disco di platino con oltre 2,8 miliardi di ascolti in tutto il mondo.

Il film “Elvis”

“Elvis” è un film che esplora la vita e la musica di Elvis Presley (interpretato da Austin Butler) attraverso le mille sfaccettature della complicata relazione con il suo manager, il colonnello Tom Parker (interpretato da Tom Hanks). Il film, prodotto da Warner Bros, vede alla regia Baz Luhrmann ed candidato all’Oscar.

La colonna sonora presenta lo straordinario mix di capolavori di Elvis, offrendo uno spaccato degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, celebrando anche le sue diverse influenze musicali e l’impatto duraturo sugli artisti di oggi.