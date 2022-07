Dolomiti, escursionista spagnolo trovato morto: il 30enne ha sbagliato sentiero ed è precipitato a valle

Dolomiti, escursionista spagnolo trovato morto: la vittima, 30 anni, è precipitata a falle dopo aver sbagliato sentiero durante il percorso.

Le ricerche dell’uomo erano cominciate nella giornata di lunedì 4 luglio, dopo che il fratello ne aveva segnalato la scomparsa. L’escursionista, infatti, non si era presentato a lavoro a Londra, città presso la quale risiedeva. Il corpo del 30enne, poi, è stato ritrovato lungo il percorso dell’Alta via n. 1 delle Dolomiti.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, è stato riferito che la vittima stava per concludere la traversata che stava percorrendo da solo ma ha sbagliato sentiero, cadendo e perdendo la vita.

Dopo otto giorni di cammino, l’escursionista spagnolo aveva pernottato al Rifuglio Pramperet per il 1° luglio e sarebbe partito il 2 luglio per Belluno per soggiornare presso un albergo cittadino.

Il 30enne ha sbagliato sentiero ed è precipitato a valle: le ricerche

Per cercare il 30enne, nella mattinata di martedì 5 luglio, alcune squadre erano state trasportate in quota dall’elicottero di Dolomity Emergency per esaminare quattro possibili zone in cui l’uomo poteva essersi perso ossia Schiara, Valclusa, Erbandoi e Vallon de le Masnade.

L’elicottero della Protezione Civile della Regione Veneto, poi, ha portato una squadra di soccorritori e vigili del fuoco con un apparecchio Imsi Catcher portatile sulla Cima sud di Zità nel tentativo di individuare il cellulare della vittima. Successivamente, l’elicottero ha portato avanti una ricognizione a tappeto lungo i canali verso la Valclusa. Durante la ricognizione, intorno alle 09:40, è stato individuato il corpo dell’escursionista spagnolo, precipitato a valle dopo aver imboccato il sentiero sbagliato.