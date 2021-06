Domenica In, Mara Venier sospende l’intervista a Don Mazzi e scoppia in lacrime: “Scusami”

La conduttrice di Domenica In, Mara Venier, ha dovuto interrompere l’intervista a Don Mazzi, scoppiando in lacrime dietro le quinte.

La conduttrice Mara Venier è improvvisamente scoppiata a piangere mentre stava intervistando Don Antonio Mazzi a proposito del suo libro intitolato “La speranza è una bambina ostinata”.

Domenica In, Mara Venier e il pianto in diretta

Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, andata in onda nel pomeriggio di domenica 27 giugno su Rai1, la conduttrice del programma domenicale Mara Venier è stata travolta da un attacco di emotività in piena regola.

La donna, infatti, si è lasciata andare alle lacrime mentre si trovava in studio con Don Antonio Mazzi: per questo motivo, quindi, ha dovuto interrompere l’intervista al sacerdote, ospitato per presentare il suo libro, dal titolo “La speranza è una bambina ostinata”.

Domenica In, Mara Venier sospende l’intervista a Don Mazzi

In occasione dell’ultimo appuntamento con Domenica In, la trasmissione ha ospitato il sacerdote veneto di 91 anni Don Antonio Mazzi, amico di lunga data della conduttrice Mara Venier.

L’arrivo in studio del sacerdote è stato annunciato dalla donna con le seguenti parole: “Quest’anno non ci siamo incontrati ma, per l’ultima puntata, è venuto a trovarmi. Per me è come un padre, Don Antonio Mazzi”.

La conduttrice, poi, ha deciso di accogliere l’ospite andandogli incontro per abbracciarlo: in questo frangente, tuttavia, Mara Venier è stata travolta dalle emozioni e si è mostrata molto commossa.

Poco prima di dare inizio all’intervista dedicata alla presentazione del libro “La speranza è una bambina ostinata”, tuttavia, la conduttrice si è allontanata dall’ospite, affermando: “Scusami un attimo”.

Domenica In, Mara Venier scoppia in lacrime dietro le quinte

Dopo aver manifestato le proprie scuse a Don Antonio Mazzi, Mara Venier si è allontanata dal sacerdote e si è diretta verso gli operatori che lavorano al programma.

Dietro le telecamere, infatti, la conduttrice aveva intravisto il direttore di Rai1, Stefano Coletta. A quel punto, quindi, ha deciso di avvicinarsi a lui e abbracciarlo, lasciandosi andare alle lacrime.

Trascorsi una manciata appena di istanti, Mara Venier riprende possesso dello studio e, prima di iniziare l’intervista, dichiara: “Scusami Don Mazzi, ma oggi è l’ultima puntata…”.

Le parole della conduttrice, quindi, sottolineano l’intensa e generale emotività che, inevitabilmente, ha caratterizzato la messa in onda della trasmissione.