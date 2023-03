Domenica In, Orietta Berti assente nella puntata dedicata a Paolo Limiti: c'entra Piersilvio Berlusconi?

Orietta Berti non sarà presente nella puntata di "Domenica In" dedicata a Paolo Limiti del 26 marzo 2023: c'entra Piersilvio Berlusconi?

Nella giornata di domenica 26 marzo 2023, Mara Venier dedicherà gran parte della puntata di “Domenica In” al ricordo di Paolo Limiti, artista scomparso nel 2017. Tra i numerosi vip che saranno ospiti nella trasmissione, una grande assente sarà Orietta Berti.

Domenica In, Orietta Berti non parteciperà alla puntata dedicata a Paolo Limiti

Un nuovo e attesissimo appuntamento con “Domenica In” andrà in onda il 26 marzo 2023 su Rai 1, in questa puntata Mara Venier avrà modo di ricordare e celebrare Paolo Limiti, l’artista scomparso nel 2017.

La Venier per l’occasione ha deciso di invitare in studio diversi ospiti, che hanno lavorato con Paolo Limiti nel corso della loro carriera e che hanno stretto con lui un profondo legame d’amicizia. A non essere presente in studio sarà la cantante Orietta Berti, storica amica del paroliere e conduttore.

L’ospitata di Orietta Berti potrebbe essere stata bloccata da Piersilvio Berlusconi: l’indiscrezione

Secondo quanto emerge da un’indiscrezione lanciata da TvBlog, Orietta Berti sarebbe stata costretta a rifiutare l’ospitata a “Domenica In” per via di Piersilvio Berlusconi, che di fatto non le avrebbe concesso la liberatoria.

Com’è noto, la cantante allo stato attuale ha un contratto con la Mediaset per il suo ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip e soprattutto per un futuro show che andrà in onda in prima serata.

Domenica In, chi sono gli ospiti della puntata di domenica 26 marzo 2023?

Nel blocco dedicato a Paolo Limiti, Mara Venier ospiterà a “Domenica In” artisti del calibro di Justin Mattera, Manuela Villa, Iva Zanicchi, Gigi Finizio e Carlo Cinque.

In seguito, la Venier ospiterà Walter Veltroni e Neri Marcorè, che avranno modo di presentare il loro nuovo film “Quando”, il quale debutterà nelle sale cinematografiche il 30 marzo 2023. Tra gli altri ospiti della puntata: Gabriella Labate, la cantante Giorgia e l’attore Rocco Papaleo.