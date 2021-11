Domenica In, incidente per Mara Venier: la conduttrice cade in diretta, Pierpaolo Pretelli la sostituisce

Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha avuto un incidente che l’ha costretta a lasciare la conduzione a Pierpaolo Pretelli.

Nel corso della nuova puntata di Domenica In, in onda nel pomeriggio di domenica 21 novembre, la conduttrice Mara Venier è rovinosamente scivolata durante uno stacco pubblicitario. In seguito alla caduta, la padrona di casa è stata costretta a lasciare lo studio e ritirarsi dietro le quinte, sopraffatta dal dolore.

Pertanto, Mara Venier ha dovuto momentaneamente lasciare la conduzione dello show a Pierpaolo Pretelli, salvo poi tornare in studio per portare a termine la puntata, nonostante la sofferenza provata.