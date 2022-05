Don Matteo 14 si farà: quando esce, cast e anticipazioni

Don Matteo 14 si farà: a breve, comincerà la scrittura nella nuova serie. Le riprese partiranno a marzo 2023 mentre la messa in onda è attesa per il 2024.

Don Matteo 14 si farà: le parole del supervisore alla sceneggiatura Mario Ruggeri

Via libera a Don Matteo 14: Raoul Bova, infatti, ritornerà sul piccolo schermo nel ruolo di Don Massimo dopo gli strepitosi ascolti che la fiction Rai ha registrato nonostante l’assenza di Terence Hill.

Per quanto riguarda il futuro della serie, il supervisore alla sceneggiatura Mario Ruggeri ha rivelato a Fanpage.itquando comincerà la scrittura della nuova stagione e quando è previsto il ritorno degli attori sul set per dare inizio alle riprese.

In relazione alla scrittura della serie, Ruggeri ha spiegato che il progetto non è ancora partito: “Aspettiamo gli ultimi dati degli ascolti e poi abbiamo un tempo di riflessione di sei mesi. Nel frattempo, curiamo anche altri progetti”.

Sul futuro di Don Massimo, invece, il supervisore alla sceneggiatura che lavora a Don Matteo dal 2003 ha spiegato: “Se c’è una cosa che Don Massimo ha di affine a Don Matteo è l’essere una sorta di angelo viaggiatore.

Più che cambiare lui, è lui che cambia gli altri. Drammaturgicamente, sarà molto più importante pensare a coloro che staranno attorno a Don Massimo e quale sarà la sua missione nei confronti di queste persone”.

Sull’ipotesi del ritorno di Terence Hill, Mario Ruggeri ha affermato: “Terence Hill sarà sempre in qualche modo presente in Don Matteo, ha messo il suo spirito in questa serie. Come dice Raoul Bova, tutto è possibile. Raoul ha avuto grande rispetto per la figura di Terence, lo ha voluto incontrare, ha chiesto la sua benedizione. Non ci sono gelosie o invidie tra loro”.

Quando esce, cast e anticipazioni

Mario Ruggeri ha poi svelato quando inizieranno le riprese di Don Matteo 14 e quando la nuova serie dell’amata fiction Rai andrà in onda.

Il supervisore alla sceneggiatura, infatti, ha rivelato: “Immagino che andrà in onda nel 2024. Torneremo sul set a marzo del 2023”.

Sulla possibilità di avere new entry nel cast della fiction, ancora, Ruggeri ha dichiarato: “Sì. Abbiamo dei personaggi cardine che non cambiano mai. Attorno a questo nucleo composto da Cecchini, Natalina, Pippo e ora Don Massimo, può cambiare il mondo. Negli anni si sono alternati anche i capitani. Maria Chiara Giannetta? Sarà protagonista della nuova stagione di Blanca, bisogna sempre fare i conti con la realtà. Non so se ci sarà, ma spero di sì. Spero sempre che ci siano tutti, sono un conservatore”.