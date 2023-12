Si chiamava Lauren Erickson Van Wart la 44enne originaria di Boston morta per l’attacco di uno squalo mentre si trovava in luna di miele alle Bahamas.

Donna morta alle Bahamas a causa di uno squalo

Una luna di miele finita in tragedia quella della neo sposa Lauren Erickson Van Wart, che si trovava alle Bahamas con il suo sposo quando improvvisamente uno squalo l’ha uccisa.

Appassionata di paddle boarding, stava praticando questo sport e la morte è avvenuta davanti agli occhi del marito sconcertato.

I due soggiornavano nel resort Sandali Royal Bahamian e il bagnino della struttura è accorso subito in soccorso della 44enne ma non c’è stato nulla da fare per lei.

I soccorsi per la donna uccisa da uno squalo alle Bahamas

Quando è scattato l’allarme, il bagnino e alcuni addetti del resort si sono precipitati in spiaggia dove c’era il marito letteralmente pietrificato dalla vicenda consumatasi in pochi minuti davanti ai suoi occhi.

Lauren è stata trasportata in spiaggia e si è tentato più volte di rianimarla, però le ferite all’anca lasciate dai morsi dello squalo erano davvero troppo severe e profonde.

La donna è deceduta poco dopo e quindi non è stato nemmeno possibile dargli le dovute cure in ospedale, poiché ha perso la vita su quella spiaggia.

Tutto si è svolto in presenza degli altri ospiti della struttura, alcuni dei quali hanno rilasciato terrificanti dichiarazioni di quei momenti ai giornali locali.

I colleghi di lavoro hanno pubblicato post di affetto per ricordare la donna e un messaggio è stato anche lasciato da un portavoce del resort: “Condoglianze alla famiglia”.

È noto come in quell’area ci siano molti squali tigri e squali toro. Sebbene gli attacchi mortali siano rari, Lauren è una delle vittime di questo animale.