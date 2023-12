Una donna di 73 anni è stata trovata morta nella sua casa di Milano in circostanze sospette, i sospetti si concentrano sul figlio e non solo.

Un’anziana di 73 anni è stata trovata morta in casa con ferite molto profonde alla testa. Non è chiaro cosa sia successo ma al momento, i sospetti si concentrano sul figlio.

Chi è la donna trovata morta a Milano

Una donna di 73 anni è stata trovata senza vita nella sua casa di Milano. Si chiamava Fiorenza Rancilio e il suo cognome è abbastanza noto, infatti la donna era l’erede del grande costruttore italiano di macchine professionali da caffè.

Negli anni Settanta il fratello Augusto venne rapito dall’Anonima Sequestri e non fu più ritrovato, oggi una nuova tragedia sconvolge la famiglia.

La vittima era presidente della fondazione intitolata proprio al fratello, scomparso a soli 26 anni.

Morte di Fiorenza Rancilio a Milano: cosa è successo

La donna abitava in centro città, in via Crocefisso. A lanciare l’allarme è stato il figlio e subito i carabinieri della compagnia Duomo si sono precipitati sul posto per constatare il decesso e iniziare con i rilievi di rito.

I primi sospetti sono concentrati proprio sul figlio della donna, che di professione era immobiliarista e molto conosciuta a Milano per questo lavoro e per la sua discendenza.

Gli investigatori hanno già ascoltato l’uomo ma al momento non sono emersi dettagli che possano collegarlo a questa strana morte.

Cosa ha provocato le ferite alla testa dell’anziana? Non è chiaro cosa sia accaduto e per far luce sul fatto, le forze dell’ordine stanno anche ascoltando i vicini di casa.