Una donna è stata trovata morta in una casa a Taranto. Il cadavere è stato trovato in bagno e presentava ferite. Le indagini sono in corso.

Taranto, donna trovata morta in casa: è giallo

Mistero sulla morte di una donna di 62 anni, trovata senza vita nel suo appartamento a Taranto. Il cadavere è stato trovato in bagno, in avanzato stato di decomposizione. Da giorni i vicini non la vedevano uscire di casa e il cattivo odore proveniente dall’abitazione del rione Tamburi li ha spinti a contattare la polizia e i vigili del fuoco. Per entrare in casa hanno dovuto sfondare la porta, poi hanno scoperto il corpo senza vita della donna.

Taranto, donna trovata morta in casa: aveva ferite sul corpo

L’avanzato stato di decomposizione fa pensare che il decesso sia avvenuto circa 10 giorni fa, ma per il momento è ancora difficile stabilire cosa possa essere accaduto. Potrebbe trattarsi di morte naturale, ma alcuni segni sul corpo, simili a delle ferite, hanno spinto gli investigatori a valutare qualsiasi ipotesi. La donna, di 62 anni, viveva da sola e non aveva parenti.