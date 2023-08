Dramma in Molise: giovane dottoressa trovata senza vita

Terribile dramma nel centro storico di Isernia. Una giovane dottoressa è stata trovata senza vita. Il corpo è stato scoperto dal proprietario del monolocale in cui viveva.

Terribile dramma nel centro storico di Isernia. Una giovane dottoressa in servizio all’ospedale Veneziale è stata trovata priva di vita. A scoprire il cadavere, poco prima delle ore 10 di oggi, lunedì 15 agosto, è stato il proprietario del monolocale dove viveva la ragazza. Sul posto il personale di Isernia Soccorso con il medico di turno, che ha constatato il decesso della dottoressa. Sono arrivati anche i Carabinieri del comando provinciale, che hanno effettuato i rilievi e hanno ascoltato le testimonianze del proprietario dell’alloggio e dei vicini.

Dottoressa trovata morta: chi era la vittima

Per gli amici e i colleghi era una persona molto serena e non c’era nulla che potesse far pensare ad un epilogo così tragico. La donna era originaria della provincia di Campobasso, da tempo prestava servizio all’ospedale di Isernia, con grande professionalità. La Procura ha aperto un fascicolo e le indagini sono iniziate. Sul corpo della vittima è stata anche disposta l’autopsia.