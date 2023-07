Concetta Balzano, 32enne scomparsa da giorni, è stata ritrovata morta nel fiume a Ponti sul Mincio, in provincia di Mantova. L’ultima volta era stata vista a Peschiera del Garda il 13 luglio scorso.

Provincia di Mantova, Concetta Balzano trovata morta nel fiume dopo giorni di ricerche

Concetta Balzano, 32 anni di cui si erano perse le tracce, è stata ritrovata morta nel pomeriggio di sabato 15 luglio nel fiume a Ponti sul Mincio, in provincia di Mantova. L’ultima volta era stata vista a Peschiera del Garda lo scorso 13 luglio. La donna era mamma di un bambino di 3 anni, viveva a Rovigo ma si era trasferita da poco a Peschiera del Garda per cercare un lavoro stagionale. Ad allertare le forze dell’ordine era stato il fidanzato dopo alcune ore che non riusciva a mettersi in contatto con la compagna. Da quel momento sono partite le ricerche.

Concetta Balzano trovata morta nel fiume: il ritrovamento

Il cadavere della donna è stato trovato da un ciclista di passaggio nella tarda serata di venerdì 14 luglio, mentre si trovava sulla ciclabile che collega Mantova a Peschiera. Il corpo non aveva documenti con sé per cui ci sono volute alcune ore per identificare la vittima. Dopo un po’ è arrivata la conferma che si trattava proprio di Concetta Balzano. Ora indagano su cosa sia successo e nessuna ipotesi è esclusa. Al momento però non sarebbero presenti segni di violenza sul corpo della donna.