C’è apprensione per la scomparsa in Cilento di una ragazza ucraina di 24 anni che doveva recarsi a Napoli per una mostra d’arte. L’appello di mamma Irina preoccupata per la figlia che ha alcuni problemi di salute

Scomparsa in Cilento dal 14 luglio

La comunità di San Giovanni a Piro ( provincia di Salerno) è in ansia per Alyona, 24enne ucraina di cui non si hanno notizie da venerdì 14 luglio. Da quanto riferiscono alcune fonti locali, la ragazza – arrivata nel Golfo di Policastro dopo essere scappata dalla guerra – avrebbe espresso il desiderio di recarsi a Napoli per una mostra in quanto appassionata d’arte.

La madre ha lanciato un accorato appello su Facebook in quanto la ragazza ha alcuni problemi di salute.

“Doveva andare a Napoli”

“Mia figlia, 24 anni, Alyona Vasilieva, è scomparsa. Doveva andare a Napoli, noi viviamo con la nostra famiglia a San Giovanni a Piro (SA). È affetta da sclerosi multipla e da una settimana è in psicosi acuta a causa di farmaci prescritti erroneamente che le hanno provocato un disturbo mentale”.

Le caratteristiche di Alyona

La madre di Alyona è poi passata alla descrizione delle caratteristiche fisiche della giovane per facilitare l’individuazione degli utenti, a corredo della quale ha pubblicato anche alcune foto:

“Ha molti tatuaggi sul corpo. Porta sempre con sé un bastone (come nella foto). Aveva con sé due grandi zaini e un tappetino da turista. Può dormire per strada. Una caratteristica: agita le mani in modo innaturale quando parla”.

L’appello si chiude con la preghiera di rivolgersi alla polizia nel caso si notasse una ragazza con queste caratteristiche e il numero di mamma Irina.