Si è avventato contro la compagna incinta colpendola con calci e pugni per poi afferrare un coltello e aggredirla con alcuni fendenti. L’orrore si è consumato in provincia di Caserta, a Mondragone, ennesimo caso di violenza contro una donna, peraltro in gravidanza e con una figlia minorenne. Il tutto ad opera del fidanzato, un uomo di 40 anni arrestato dopo la brutale aggressione alla donna a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine che ha consentito di evitare più gravi conseguenze.

Paura a Mondragone, accoltella la fidanzata incinta: 40enne in manette

L’intervento dei militari del Reparto Territoriale di Mondragone è scattato a seguito di una segnalazione al 118. É emerso che non si trattava del primo caso di violenza e che proprio a causa di precedenti episodi di maltrattamenti da parte dell’uomo, la donna aveva di recente cambiato abitazione insieme alla figlia minorenne. Nonostante questo il 40enne l’ha raggiunta nella nuova casa e quì ha iniziato a colpirla anche con un coltello.

Alle autorità la donna ha mostrato le ferite per poi raccontare loro che era stata raggiunta dall’uomo nella nuova abitazione prima di essere colpita brutalmente. Nell’arco di poche decine di minuti l’aggressore è stato localizzato e tratto in arresto: peraltro risultava già ai domiciliari, pertanto non avrebbe potuto allontanarsi da casa. Le accuse sono molteplici: evasione, aggressione con lesioni personali aggravate dall’impiego di un’arma. É stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e gli investigatori hanno sequestrato il coltello.

Per quanto riguarda la vittima dell’aggressione, ha sporto denuncia in caserma ed è stata soccorsa dai sanitari; grazie anche al provvidenziale intervento dei militari ha riportato ferite non gravi.