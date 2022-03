Giunge dal comune di Pisciotta il caso della donna che ha mostrato il seno ad un ragazzo per poi palpeggiarlo: i Carabinieri l'avrebbero identificata.

Una donna di età compresa tra 45 e 50 anni ha mostrato il seno ad un ragazzo di 21 per poi toccargli le parti intime e fuggire: il giovane ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri che hanno già identificato la responsabile.

Donna mostra il seno ad un ragazzo

I fatti sono accaduti nella località Acquabianca del comune di Pisciotta e sono stati resi noti dopo la denuncia della vittima alle forze dell’ordine. In base a quanto raccontato, la donna avrebbe abbordato il ragazzo con la scusa di dover fornire delle informazioni salvo poi cominciare a fargli domande più spinte. La situazione si è poi evoluta con lei che si è alzata la felpa per mostrargli il seno e gli ha toccato le parti intime.

Il 21enne, stupito e spaventato, si è subito allontanato da lei ed è salito a bordo della sua automobile per fuggire. La donna, recatasi sulla sua Lancia Ypsilon grigia, sarebbe rimasta in zona per pochi minuti per poi andare via. Dopo l’episodio, il giovane si è recato dai Carabinieri per denunciare l’accaduto fornendo una descrizione sia della donna che della vettura da cui era scesa (compreso il numero di targa).

Donna mostra il seno ad un ragazzo: identificata

Le forze dell’ordine avrebbero già identificato la molestatrice e si stanno muovendo con molta circospezione per capire i contorni della vicenda e ricostruire cosa possa averla spinta ad un simile gesto. Non è ancora noto se l’abbiano già raggiunta e fermata oppure se siano ancora sulle sue tracce.