Donna schiacciata dal suo furgone al mercato di Figline

I media della Toscana spiegano che è la figlia e collaboratrice del titolare di un’impresa di commercio ambulante: una donna è rimasta schiacciata dal suo furgone al mercato di Figline. Si tratta di una 52enne che si trova in gravi condizioni all’ospedale di Careggi dopo l’incidente avvenuto poco prima dell’apertura del mercato settimanale nel cuore di Figline. Da quanto si apprende la vittima era appena arrivata col furgone vicino alla piazza, in zona municipio.

Schiacciata dal suo furgone al mercato

Lo scopo era quello lavorativo di scaricare alcuni carrelli dal mezzo con sopra delle piante e allestire il proprio banco. Mentre la 52enne si portava sul retro del furgone per abbassare il pianale posteriore è accaduto il dramma. Il mezzo è mosso da sistema idraulico e la donna ha lasciato acceso il motore. Il furgone però si è mosso repentinamente all’indietro ed ha schiacciato la poveretta, colpendola colpita in pieno e spingendola per 7-8 metri. Poi il furgone ha schiacciato violentemente la 52enne contro un muro, proseguendo la sua marcia incontrollata per altri 10 metri.

L’arrivo delle ambulanze e della polizia locale

I soccorsi sono arrivati a razzo: ambulanze e polizia municipale di Figline e Incisa hanno provveduto a mettere la zona in sicurezza e prestare le prime cure alla vittima. Sarebbe stato richiesto l’intervento dell’elicottero Pegaso ma il vento ha vanificato il decollo.