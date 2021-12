Dopo il bacio Gianmaria spiega alla Ricciarelli come va con Sophie Codegoni

Dopo il bacio e la notte di fuoco Gianmaria Antinolfi spiega alla Ricciarelli come va con Sophie Codegoni e ammette: "Attrazione fisica fortissima"

Tempo di spiegazioni mattutine al Gf Vip 6, con Gianmaria Antinolfiche dopo il bacio notturno con Sophie Codegoni spiega a Katia Ricciarelli come stanno le cose e come va. Perciò ad ora di colazione sono arrivate le spiegazioni del concorrente alla Ricciarelli su quel bacio passionale.

Reduce da una notte bollente e “inattesa” un estasiato Gianmaria spiega come va con Sophie

Ma come stanno davvero le cose? Solo pochi giorni fa Gianmaria e Sophie non sembravano affatto in sintonia, perciò sul suo rapporto con l’ex tronista di Uomini e Donne Gianmaria ha voluto offrire spiegazioni che magari stava dando a sé stesso, più che alla stella della lirica compagna di trasmissione. I due hanno giocato a rimpiattino per settimane e la corte di Gianmaria ha spesso spiazzato Sophie, tanto da indurla ad una perplessità diffidente sfociata anche in affermazioni “forti”.

Le legittime domande sul nuovo flirt, perciò Gianmaria spiega a Katia come va con Sophie

Poi nella notte ci sono stati il bacio notturno e la passione e sembra essere nato un nuovo flirt. Ora, anche a detta dei fan del programma, la domanda è una: è un flirt genuino o è solo una scelta di attenzione da opporre all’altro flirt mainstream della casa, quello con “terza incomoda e coniuge” fra Alex Belli e Soleil Sorge? Al mattino un felice Gianmaria ha detto la sua con una Ricciarelli che, da scettica, pare diventata supporter di quella storia: “Quando la guardo negli occhi mi perdo”.

“Fra noi una grande attrazione fisica”: Gianmaria Antinolfi spiega come va davvero con Sophie Codegoni

E ancora: “Non c’è niente di male è una cosa bellissima. È innegabile che tra noi c’è una grandissima attrazione fisica. Non ho mai staccato gli occhi da lei”. Insomma, fra sospetti di voler attirare l’attenzione del pubblico su una storia “alternativa” a quella Belli-Sorge e i proclami di spontaneità sulla stessa, la curiosità del fan sul tema pare assicurata comunque.