Gf Vip 6, Sophie Codegoni infuriata con Gianmaria Antinolfi: “Sei uno schifoso”

Sophie Codegoni ha nuovamente attaccato Gianmaria Antinolfi dopo la nomination di Jessica Selassié: la nuova lite tra i due gieffini

Tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi vige un vero e proprio astio nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la puntata di lunedì 22 novembre 2021 i due gieffini hanno infatti di nuovo litigato, in occasione della nomination palese di Jessica Selassié nei confronti dell’ex tronista.

Nel dettaglio, la principessa ha accusato Sophie di averle riferito dei fatti che poi Gianmaria avrebbe raccontato in maniera diversa, nominandola dunque per la confusione creata.

La Codegoni ha così dapprima affrontato l’imprenditore partenopeo dandogli dello “schifoso” e precisandogli di non voler avere più nulla a che fare con lui. Poi la giovane concorrente si è sfogata con Manuel Bortuzzo, rimarcando come Jessica abbia affermato erroneamente che lei tiene la mano di Gianmaria sotto le coperte.

Lei ha spiegato che il prendergli la mano non è stato assolutamente un gesto romantico come l’ha interpretato Gianmaria che si è fatto castelli in aria perche Sophie gli ha sfiorato una mano 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ 40 anni eh #gfvip

Sophie non ha avuto nessun blocco in puntata, coglie la nomination di Jessica per andare e urlare contro Gianamaria per poi rigirare la frittata e dire che Gianmaria le ha urlato in faccia. Eh Sophie Sophie… vuoi fare la Soleil di turno ma ti riesce male. #gfvip

— Gloria_95 (@Gloria938332771) November 23, 2021