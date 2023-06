Sarà disponibile da venerdì 16 giugno su tutte le piattaforme digitali “Halleluja” (Epic Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo di Jeson, artista e cantautore romano pronto a conquistare il panorama urban italiano con un sound dal mood internazionale. “Halleluja”, prodotto da MDM, mostra ancora una volta il carattere introspettivo della musica di Jeson. Un testo sincero e vivido, che trova il suo climax nell’epicità del ritornello. Il cantautore continua così il racconto del suo progetto musicale, partito da un pezzo d’ispirazione gospel a cui, attraverso “Halleluja”, aggiunge maggiore forza e intensità. Oltre alla potenza del ritornello, infatti, altri elementi centrali nel singolo sono i cori e il tappeto sonoro che rappresenta un perfetto

mashup tra i generi elettronico e acustico, grazie all’utilizzo delle chitarre.

Il brano arriva dopo la collaborazione con Marco Mengoni

“Halleluja” è quasi un morphing tra scene musicali. L’intro, intima e spirituale, lascia spazio a una seconda strofa in cui il basso e la parte ritmica regalano all’ascolto un movimento più definito ed energico, per chiudere con uno special riflessivo e, a tratti, passionale.

“Halleluja è un singolo fondamentale per il mio percorso artistico. Penso che abbia un ritornello esplosivo, capace di arrivare a chiunque come un pugno allo stomaco. La produzione ha delle atmosfere di tonalità scura, che già dai primi secondi permette a chi ascolta di entrare in un vortice di emozioni. Questo estratto, come il precedente, parla del mio percorso di crescita, ma questa volta riesce a farlo attraverso gli occhi dell’amore. Ci sono, infatti, sfumature sentimentali che caratterizzano il pezzo, dedicato ad una persona a me molto vicina” spiega Jeson. “Vorrei vivere negli occhi tuoi come il diavolo fa con me” è la frase che riassume il brano nel migliore dei modi. Secondo me, è una fortuna poter avere accanto un’anima pura dentro la quale poter vivere finché lo si vuole”.