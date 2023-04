Parlare di venti di guerra a questo punto non è esagerato e gli stessi Usa sono in preallarme: dopo quelle della Cina Taiwan si prepara al peggio con le esercitazioni e Taipei mette in conto la possibilità che Pechino possa davvero attaccare a breve. I media in queste ore stanno citando senza remore gli “scenari drammatici per prepararsi ad ogni evenienza”.

Taiwan si prepara al peggio

E da quanto si apprende i cittadini taiwanesi hanno preso parte a esercitazioni che simulano situazioni di emergenza. Nel novero di quegli scenari ci sono purtroppo anche attacchi missilistici e attacchi chimici. Secondo le fonti dirette l’esercitazione di massa è avvenuta “a pochi giorni dalle manovre militari cinesi nell’area”. E il governo di Taiwan non ha dubbi sul fine di Pechino: “Le esercitazioni militari che la Cina ha condotto per tre giorni attorno all’isola di Taiwan sono una dimostrazione che Pechino vuole lanciare una guerra contro Taipei”.

Le parole del ministro di Taipei Wu

Sono state queste le parole del ministro degli Esteri taiwanese Joseph Wu nel corso di un’intervista esclusiva alla Cnn. E ancora: “Sembra che stiano cercando di prepararsi a lanciare una guerra contro Taiwan’”. Wu ha citato ”le esercitazioni militari e anche la loro retorica” e spiegato che “il governo taiwanese considera la minaccia militare cinese come qualcosa che non può essere accettata e la condanniamo”.