Dove trovare casa a Milano vicino a un parco

Ecco una breve guida con i migliori quartieri di Milano vicini a parchi e giardini pubblici dove poter godere di relax, verde e tanta natura.

Vivere a Milano può essere un’esperienza affascinante e incantevole, un modo per rivoluzionare il proprio stile di vita e immergersi tra i bellissimi grattacieli che si incastrano alla perfezione con i parchi meravigliosi che circondano l’intera città.

La città è considerata il perfetto mix tra la tradizione urbana e la modernità, con architetture che spezzano il fiato anche a chi vive a Milano da tanti anni e ville, parchi che colorano di verde sia il centro che le periferie.

Se vuoi trovare una casa a Milano e godere sia delle bellezze urbane e della vita mondana che delle tranquille passeggiate nei giardini pubblici e nei parchi verdi, prova a cercare la casa ideale su dovevivo.it/it/affitto-stanza-milano/.

Trovare stanza Milano vicino a un parco: la guida

Abbiamo scelto di realizzare questa breve guida con i migliori quartieri di Milano che propongono numerosi servizi e collegamenti per vivere al meglio la quotidianità, con la vicinanza di parchi e giardini pubblici dove poter godere di relax, verde e tanta natura.

Ecco alcuni dei migliori quartieri dove poter cercare una stanza a Milano:

Parco Sempione (Da Pagano a Boccaccio)

Uno dei quartieri più centrali dove poter cercare una stanza Milano o una casa, un’area che comprende Pagano, l’Arco della Pace e si estende fino all’Arena Civica. Si tratta di un quartiere molto famoso dal punto di vista architettonico, con vie eleganti e signorili, caratterizzato dall’estrema bellezza del Parco Sempione.

La zona perfetta per potersi rilassare all’interno di un’oasi verde posizionata al centro della città, molto popolata da turisti e cittadini della “Milano bene” durante l’estate. Parco Sempione è considerato il “polmone verde” della città, perché si estende per circa 386.000 mq.

Giardini Indro Montanelli (Porta Venezia, Porta Nuova e Quartiere Lazzaretto)

Un quartiere che comprende alta moda, design e tanto verde grazie ai Giardini Indro Montanelli, comunemente chiamati Giardini Pubblici. Trovare casa nel Quadrilatero della Moda che comprende Porta Venezia, Porta Nuova e il quartiere di Lazzaretto non è difficile, basta cercare bene in base al budget e alle proprie preferenze. In questa zona sono disponibili numerose stanze Milano, perché è una zona centrale ben collegata a scuole e uffici.

Giardini della Guastalla (Guastalla, Crocetta, Tribunale e Policlinico)

Un altro quartiere con anime multiple, incredibilmente elegante e situato in centro, vicino a università e ai bellissimi Giardini della Guastalla. Un quartiere abitato da famiglie, studiosi e professionisti, che comprende anche numerosi locali situati in Porta Romana e Via Orti.

Parco delle Cave (Quartiere Cagnino)

Nella zona Nord-Ovest, in periferia, troviamo il Quartiere Cagnino, un quartiere molto popolato da famiglie che confina con il quartiere “Parco Bosco in Città “, “Forze armate” e il quartiere “San Siro “, nonché con il quartiere “Quinto Romano “.

Una zona tranquilla dove poter trovare una casa a Milano per rilassarsi e godere delle meraviglie offerte dal Parco delle Cave, situato appunto in una ex cava, che comprende laghi e numerosi sentieri per correre e andare in bici.

Parco delle basiliche (Zona Porta Ticinese)

Verso Nord-Est troviamo la zona di Porta Ticinese che ospita un’animata vita notturna e, al tempo stesso, un’oasi naturale incastrata tra la basilica di San Lorenzo Maggiore e la basilica di Sant’Eustorgio. Ci riferiamo al Parco delle Basiliche, il luogo ideale per passeggiare dopo il lavoro o lo studio in mezzo a numerosi alberi che affascinano quotidianamente gli appassionati di natura e botanica.

Parco Lambro (Quartiere Forlanini)

Concludiamo l’elenco dei quartieri dove poter trovare una stanza Milano o una casa, citando il nuovo quartiere Forlanini, anch’esso ad Est di Milano e immerso nel verde. Il luogo ideale per gli amanti dei fiumi, perché è vicino al Fiume Lambro e per gli amanti della natura che possono girovagare tra Parco Monluè e Parco Lambro.

Questa zona è particolarmente consigliata anche agli amanti dello sport, in particolare di skate e pattinaggio, perché è possibile trovare il Parco Lambro Skatepark.