Down di TikTok: cosa sta succedendo

Nella notte e durante la mattinata del 21 dicembre, numerosi utenti in Italia, soprattutto nelle grandi città come Roma, Milano, Torino, Napoli, Palermo, Bologna e Venezia, hanno segnalato problemi di accesso a TikTok via web.

Down di TikTok: cosa è successo?

Gli utenti hanno riscontrato una schermata nera con la scritta “not found” quando tentavano di accedere al sito. Alcuni hanno anche lamentato difficoltà nel caricamento dei video sull’app. Le segnalazioni, giunte da diverse parti d’Italia, hanno raggiunto il picco alle 12:30, come indicato su Downdetector, TikTok non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma sembra che il problema non sia di ampia portata e potrebbe essere un malfunzionamento temporaneo.

Down di TikTok: le segnalazioni degli utenti anche per “X”

Parallelamente, anche un altro social, precedentemente noto come Twitter (indicato come “X”), ha registrato problemi nella stessa giornata, gli utenti hanno segnalato difficoltà nel caricamento dei post, impossibilità di visualizzare foto e video, e la comparsa del messaggio “Benvenuti in X” al posto dei tweet nel feed. Le segnalazioni su Downdetector hanno toccato il picco intorno alle 6:30 di mattina, coinvolgendo decine di migliaia di utenti in tutto il mondo. Anche gli utenti premium con spunta blu (X Pro) hanno riscontrato problemi nel caricamento del feed. Nonostante le difficoltà riscontrate, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali né da TikTok né da Twitter riguardo alla natura specifica dei malfunzionamenti.