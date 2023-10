In arrivo su Paramount + la nuova stagione del divertente show, disponibile dal 13 ottobre in piattaforma

Paramount + porta le drag queen nel tempio del calcio italiano, lo stadio San Siro di Milano, in occasione dell’attesa nuova edizione dello show Drag Race Italia in arrivo in anteprima sulla piattaforma da venerdì 13 ottobre.

Drag queen a San Siro per il lancio imminente della nuova stagione di Drag Race Italia

Tutto è accaduto nel bel mezzo del match Inter-Bologna, tenutosi al Meazza nel pomeriggio di sabato 7 ottobre. In quest’occasione il cast del programma ha dunque fatto visita allo stadio per lanciare un importante messaggio, chiaro e tondo, a sostegno della comunità LGBTQIA+ e contro l’omofobia nel mondo del calcio, ancora oggi purtroppo piuttosto diffusa. La piattaforma, lanciata in Italia a settembre del 2022, è d’altra parte da sempre attenta alla Diversity&Inclusion attraverso i suoi canali lineari, studi di produzione e piattaforme.

Il cast della terza stagione di Drag Race Italia

La terza stagione dello show sarà condotta come sempre da Priscilla, con giuria Chiara Francini, Paola Iezzi e Paolo Camilli in giuria.

A contendersi l’ambito titolo di nuova queen delle drag italiane saranno Adriana Picasso, Amy Krania, Aurora Lightning; La Prada, La Sheeva, Leila Yarn, Lina Galore, Melissa Bianchini, Morgana Cosmica, Silvana Della Magliana; Sissy Lea, Sypario e Vezirja.