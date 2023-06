Dramma a La Spezia durante un addestramento: tenente muore per un’immersione

Il Tenente di Vascello Michele Savarese è morto improvvisamente durante un’immersione nell’ambito di un’attività addestrati subacquea a La Spezia.

Il giovane Tenente di Vascello Michele Savarese è morto improvvisamente durante un’immersione nell’ambito di un’attività addestrati subacquea a La Spezia. La tragedia è avvenuta giovedì 29 giugno 2023, quando il 31enne era impegnato in un corso di specializzazione nella base del Comsubin, il Comando subacquei e incursioni Teseo Tesei. L’allarme è scattato intorno alle 10.30 al Varignano di La Spezia, edificio militare che ospita la base della Marina Militare. Il tenente stava partecipando a un’attività addestrativa propedeutica al conseguimento dell’abilitazione quale operatore subacqueo per lavori in carena quando, per motivi ancora da accertare, è svenuto durante l’immersione. Purtroppo, nonostante i tentativi di salvarlo, il giovane è morto poco dopo.

Le cause della morte e il cordoglio

La notizia ha scosso la comunità della Marina Militare italiana. Il 31enne era celibe ed era in servizio presso l’ufficio allestimenti e collaudi nuove unità del Muggiano, nello Spezzino. Al momento non è chiaro se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da un incidente. Sono in corso le indagini. “Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause dell’accaduto e i familiari sono stati informati” ha sottolineato la Marina in una nota. “La Difesa e il ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del tenente di vascello Michele Savarese, Marina Militare, tragicamente scomparso nel corso di un’attività addestrativa a La Spezia” si legge sul profilo Twitter del Ministero della Difesa. “Un pensiero alla famiglia e agli amici di Michele Savarese. La Liguria si stringe alle donne e gli uomini della Marina militare” ha scritto Giovanni Toti, governatore della Liguria.