Dramma a Villagrazia di Carini: colpito da un malore mentre nuota, l’epilogo è tragico

Tragedia a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo, dove un uomo di 45 anni ha avuto un malore improvviso mentre stava nuotando in mare, zona Porto Rais.

Massimiliano Cataldo

Cataldo stava nuotando in mare, zona Porto Rais ma, secondo quanto raccontato dai familiari e dai testimoni, l’uomo a un certo punto è rimasto immobile in acqua. Un familiare, vedendo che Massimiliano era immobile e non tornava a riva, è corso a controllare. A quel punto la tragica scoperta.

I sanitari del 118 sono giunti subito sul luogo della tragedia ma, nonostante le manovre di rianimazione, per Massimiliano Cataldo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri al fine di capire l’esatta dinamica della tragedia, parlando con i testimoni che hanno assistito alla scena. Si ipotizza che il 45enne sia stato colpito da un malore mentre stava nuotando, forse a causa di una condizione medica preesistente o per lo sbalzo termico.