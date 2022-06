Dua Lipa, dopo Milano cade anche a Barcellona: l'incidente avviene durante la stessa canzone che ha visto lo scivolone italiano.

Stessa scena, ma palchi diversi: Dua Lipa, dopo essere caduta sul palco durante il concerto a Milano, ha commesso il medesimo scivolone anche a Barcellona. Il dettaglio che ha divertito i fan, però, è uno: l’artista si è schiantata a terra nello stesso pezzo della canzone.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: fa parte della coreografia?

Dua Lipa cade durante il concerto a Barcellona

Nella tappa spagnola del suo tour, quella in scena nella bellissima Barcellona, Dua Lipa è caduta durante il concerto. Come accaduto anche durante lo show che ha regalato ai fan nostrani al Forum di Assago di Milano, l’artista britannica di etnia kosovaro-albanese si è schiantata a terra nel bel mezzo dell’esibizione.

Il video è diventato virale in un lampo e i seguaci italiani non hanno potuto fare a meno di notare uno strano dettaglio.

La caduta fa parte della coreografia?

Cadere sul palco durante un’esibizione non è un dramma, sia chiaro, ma c’è comunque una strana casualità che sta facendo sorridere i fan. Dua Lipa, sia nel concerto a Milano che in quello di Barcellona, è caduta cantando la stessa canzone. Non solo, lo schianto è avvenuto proprio mentre intonava la medesima strofa.

E’ bene sottolineare che, in entrambi i casi, Dua Lipa non si è fatta male.

L’ironia dei fan italiani di Dua Lipa

Su Instagram, tra i tanti commenti al video che ritrae Dua Lipa che cade durante il concerto di Barcellona, si legge: “Ormai da integrare nella coreografia ufficiale” oppure “Come un déjà vu che si ripete” o ancora “Senza Dua non c’è tre“. Insomma, lo scivolone dell’artista sta divertendo parecchio i seguaci nostrani e il filmato è virale.