Dubai, identificate le 11 modelle arrestate per aver posato nude su un balcone

Dopo aver posato nude su un balcone di un hotel di Dubai per una campagna pubblicitaria, sono state identificate le 11 modelle arrestate.

A Dubai un gruppo di 11 ragazze ucraine è stato arrestato ed identificato per dissolutezza, dopo aver posato senza veli sul balcone di un hotel per una campagna pubblicitaria.

In manette anche il fotografo che stava realizzando il servizio.

Chi sono le modelle nude su un balcone

Secondo le informazioni fornite dal consolato, le protagoniste del video, girato da numerose persone che vivono nei palazzi vicini al grattacielo e diffuso in tempi record in tutto il mondo tramite la rete, sarebbero tutte ucraine, mentre il fotografo di origini russe.

I provvedimenti

L’intero gruppo dovrà ora fronteggiare i provvedimenti imposti dalle rigide leggi degli Emirati Arabi in materia di pudore, secondo cui è vietato addirittura baciarsi in pubblico, così come indossare abiti troppo succinti, condividere contenuti pornografici e bere alcolici in pubblico senza un apposito permesso.

Le modelle dunque rischiano fino a sei mesi di carcere e dovranno pagare un multa di poco più di 1000 euro a testa (5000 dirham) per nudità e oltraggio alla pubblica decenza, mentre l’organizzatore delle riprese rischia fino a 2 anni di carcere e una multa di quasi 5000 euro (50000 dirham).

Il sostegno delle associazioni

Senza troppe attese è arrivato il solidale appoggio da parte delle associazioni e di numerosi attivisti alle modelle, per le quali viene chiesta la scarcerazione e la tutela dei diritti, poichè i contenuti fotografici incriminati erano destinati ad una campagna pubblicitaria commissionata da un sito per adulti statunitense non meglio specificato.

La posizione delle autorità

Nel frattempo gli enti governativi si dichiarano preoccupati, ma confidano in un epilogo non troppo lontano e privo di scontri, visto che l’episodio si è verificato nella Dubai Marina, un quartiere molto chic della città, caratterizzato dal turismo di lusso.