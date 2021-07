Una violenta esplosione si è verificata nel porto di Jebel Ali nella periferia di Dubai. Ancora pochi i dettagli conosciuti.

Violenta esplosione nel porto di Jebel Ali nella periferia di Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Stando a quanto riportano i media locali l’incendio è avvenuto intorno alla mezzanotte ora locale. Sarebbero ancora pochi i dettagli noti.

Im Hafen Jabal Ali in #Dubai, kam es zu einer heftigen Explosion. ▪️ Die Explosion war in der ganzen Stadt zu hören.

▪️ Es brach im Hafen ein Feuer aus

pic.twitter.com/RU7lxhjAsK — EHA News – Deutsch (@eha_deutsch) July 7, 2021

Esplosione Dubai, scoppiato incendio in un container

Una terribile esplosione è scoppiata a Dubai nel porto di Jebel Ali situato nella periferia della città. L’incendio è stato documentato attraverso foto e video sui social network da testimoni che hanno riferito di aver sentito tremare letteralmente la città. Stando a quanto appreso sul posto sono giunti numerosi soccorsi. Non si registrerebbero per il momento feriti.

Esplosione Dubai, sul posto è intervenuta la protezione civile

Stando a quanto riporta BNO News pare che l’incendio si sia generato dallo scoppio di un container situato all’interno di una nave: “È stato riferito che è scoppiato un incendio in un container all’interno di una nave ancorata nel porto di Jebel Ali. Una squadra della Protezione civile di Dubai sta lavorando per spegnere l’incendio […] finora non si registrano feriti”, riferisce il comunicato stampa diramato dal governo locale.