Fabrizio Corona, ospite di MowMag, ha parlato ancora di Chiara Ferragni e Fedez, ammettendo che su quest’ultimo in passato ha avuto dei dubbi sulla sua eterosessualità.

“Dubbi sulla sua eterosessualità”, Fabrizio Corna svela il retroscena su Fedez

Ospite di MowMag ieri sera, Fabrizio Corona è tornato a parlare di Chiara Ferragni e di Fedez. Riguardo a quest’ultimo ha assicurato che è etero al 101%, anche se in passato ha ammesso di aver avuto dei dubbi: “ho avuto dei dubbi sull’eterosessualità di Fedez. Ma conoscendolo così bene come l’ho conosciuto in questi mesi credo che sia un grande chiavatore e che l’omosessualità non l’abbia mai sfiorato.”

Fabrizio Corona: “Con Fedez rapporto particolare”

Fabrizio Corona si è anche soffermato sul rapporto che ha con Fedez, ammettendo che con lui ha sempre avuto un rapporto particolare: “come molti ragazzi della sua generazione, è cresciuto in un periodo in cui il mito di Corona era forte. Ricordo bene, era il 15 dicembre 2015, il mio primo Natale a casa dopo quattro anni di galera. Quel giorno sono tornato dalla mia famiglia e ho visto anche Fedez. E’ arrivato con la sua Porsche, insieme a un altro cantante, e abbiamo festeggiato in amicizia con una bottiglia di champagne.”