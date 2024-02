Oggi, 24 febbraio 2024, non può essere un giorno come gli altri per l’Ucraina, che due anni fa esatti veniva invasa dalla Russia, in una data che segnava l’inizio ufficiale del conflitto che ancora oggi è fonte di tensione in tutto l’Est Europa. L’Onu, in occasione di questa triste ricorrenza, ha fornito dati dettagliati sui civili morti e feriti causati dalla guerra.

Guerra in Ucraina, l’Onu fornisce i dati sui civili morti e feriti

Sono numeri veramente impressionanti, quelli che l’Onu ha reso pubblici nelle scorse ore, facendo riferimento ai morti e ai feriti causati tra i civili ucraini causati dall’invasione russa ai danni del Paese. “Almeno 10.582 civili sono stati uccisi e quasi 20 mila feriti dall’inizio della guerra russa in Ucraina” – così ha dichiarato poche ore fa Hrmmu, la missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina. Fa impressione anche scoprire che di questi 10.582 decessi, 587 siano bambini.

Guerra in Ucraina: l’impatto della guerra e l’ispirazione di Kiev

“L’impatto a lungo termine di questa guerra in Ucraina si farà sentire per generazioni” – ha affermato il capo dei diritti umani delle Nazioni Unite Volker Turk, mentre la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola manda un messaggio di incoraggiamento a due anni esatti dall’inizio del conflitto – “Due anni di sfida sotto il fuoco. Due anni di coraggio straordinario da parte della gente comune. Due anni di Ucraina che ispira il mondo“.