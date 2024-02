A due anni esatti dall’inizio della guerra con la Russia, oggi l’Ucraina ospiterà una riunione del G7, la prima a guida italiana. La premier Giorgia Meloni è arrivata nelle scorse ore a Kiev, viaggiando sullo stesso treno di Ursula von der Leyen.

Giorgia Meloni in Ucraina: oggi la riunione del G7

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il primo ministro del Belgio e presidente di turno del Consiglio Ue Alexander De Croo, il primo ministro canadese Justin Trudeau e, soprattutto, la presidente del consiglio dei Ministri italiana Giorgia Meloni, tutti sullo stesso treno. Il mezzo è arrivato questa mattina a Kiev, dove oggi, a due anni esatti dall’inizio della guerra fra Russia e Ucraina, avrà luogo la prima videoconferenza del G7 a guida italiana.

Giorgia Meloni in Ucraina: l’arrivo dalla Polonia

Il viaggio a Kiev è stato ufficializzato all’ultimo per motivi di sicurezza e Meloni lo ha compiuto in treno partendo dalla Polonia a causa del blocco aereo sul Paese invaso dalla Russia. Ursula von der Leyen, ha già annunciato via X il suo arrivo nella capitale ucraina: “A Kiev per celebrare l’anniversario del secondo anno di guerra della Russia contro l’Ucraina. E per celebrare la straordinaria resistenza del popolo ucraino. Oggi piu’ che mai siamo fermamente al fianco dell’Ucraina. Finanziariamente, economicamente, militarmente, moralmente. Fino a quando il Paese non sarà finalmente libero“.