Due bambini trovano un sasso in spiaggia e lo regalano al nonno, ma è una bomba inesplosa

Brescia, i bambini hanno trovato uno strano sasso in spiaggia e lo hanno regalato al nonno: si trattava in realtà di una bomba inesplosa.

Mentre stavano giocando spensieratamente in spiaggia, due bambini hanno trovato quello che sembrava essere un sasso, seppur dalle sembianze abbastanza anomale. I bimbi hanno deciso di regalarlo al nonno. Peccato però che quella pietra fosse in realtà una pericolosissima bomba inesplosa, per la precisione una granata della seconda guerra mondiale.

Quello che doveva essere un semplice gioco poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. L’episodio è accaduto nella serata del 23 ottobre scorso a Desenzano del Garda (Brescia).

Desenzano, lo strano sasso in spiaggia era in realtà una bomba

Intorno alle 20 di domenica scorsa due fratellini stavano giocando sulla spiaggia privata della villa dei nonni, sita in lungolago Cesare Battisti, a poca distanza dall’hotel Oliveto. Come informa FanPage, i piccoli si stavano divertendo a tirare dei sassi in acqua.

Durante la gara hanno trovato una pietra molto diversa dalle altre e hanno deciso di portarla a casa per farla vedere al nonno che li stava aspettando per la cena.

L’ordigno è stato disinnescato

Il sasso si è rivelato essere una granata risalente al secondo conflitto bellico. Il nonno dei bambini, accorgendosi dell’anomalia, ha portato l’ordigno fuori dalla casa, avvertendo le autorità. La squadra della Protezione Civile ha dunque messo in sicurezza la zona circondando la bomba con dei sacchi.

L’ordigno è stato infine disinnescato dagli artificieri di Verona.