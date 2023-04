Due incidenti sulla statale 16 a Bari, Anas e polizia sul posto

Mattinata movimentata per la viabilità in Puglia e due incidenti sulla statale 16 a Bari, Anas e polizia sono sul posto mentre un terzo sinistro si è verificato poco dopo lungo quella 100 in zona Orto Botanico. I media spiegano che si sono verificati ben due tamponamenti sulla statale 16 e che un terzo incidente è avvenuto invece sulla 100. Il risultato è stato il traffico congestionato sulle principali arterie di accesso mattutino al capoluogo pugliese.

Due incidenti sulla statale 16 a Bari

Sulla statale 16 sono avvenuti due tamponamenti, fortunatamente “senza gravi conseguenze per le persone coinvolte”. E da quanto si apprende in uno di essi sarebbe rimasto coinvolto un mezzo pesante. Anas ha rilevato a fatto sapere che per entrambi gli incidenti le operazioni di soccorso sono avvenute in direzione sud, all’altezza di San Giorgio-Torre a Mare.

Cosa ha comunicato Anas sui sinistri

Sul posto è attualmente ancora presente il personale dell’Anas e delle Forze dell’ordine. E non è finita, dato che un ennesimo incidente segnalato dalla Polizia locale, si era invece verificato all’altezza dei “curvoni” di Palese sempre all’alba. Sulla statale 100 un incidente è segnalato dalla Polizia locale all’altezza dell’Orto botanico, in direzione Bari.