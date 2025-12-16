L’ultima registrazione di Uomini e Donne ha messo in luce le dinamiche più intense del Trono Over, tra rifiuti, ritorni inaspettati e nuove conoscenze. Tra colpi di scena e confronti accesi, le storie dei protagonisti hanno confermato ancora una volta la capacità del programma di emozionare e sorprendere.

Uomini e Donne, nuove dinamiche e sorprese in studio

Come riportato nelle anticipazioni dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, la puntata ha dato spazio anche a Sabrina Zago, la quale aveva interrotto il rapporto con Carlo. A sorpresa, il cavaliere è tornato in studio con un mazzo di fiori, dichiarando la volontà di riprendere il percorso con lei. Tuttavia, Sabrina sta attualmente conoscendo anche Lorenzo e una nuova figura entrata nel programma, scegliendo di prendersi il tempo necessario per valutare tutti e tre i corteggiatori.

Tra le altre vicende, prosegue il percorso tra Arcangelo e Magda, nonostante le riserve di Sebastiano, mentre emergono tensioni tra Sara e Jakub, con differenze caratteriali che mettono in dubbio una possibile scelta. Situazioni complicate anche per Cristiana, coinvolta in dinamiche contrastanti con Ernesto e Federico, che alimentano suspense e colpi di scena nel parterre.

Duro colpo per Gemma a Uomini e Donne: la sorprendente rivelazione di Mario

L’ultima registrazione di Uomini e Donne ha riservato emozioni contrastanti anche per il Trono Over, con Gemma Galgani al centro della scena. La storica dama ha dovuto affrontare un colpo difficile: Mario, dopo aver inizialmente mostrato un rinnovato interesse, ha chiarito di non provare attrazione né sentimenti nei suoi confronti, chiudendo definitivamente la loro conoscenza. La reazione di Gemma non si è fatta attendere: visibilmente delusa, ha dovuto accettare l’evidenza e fare i conti con un nuovo rifiuto. Intanto, la dama ha continuato la sua frequentazione con Mauro, la cui uscita insieme è stata giudicata positiva, anche se non sono mancati scambi di battute accese con Mario che hanno riacceso la tensione in studio.