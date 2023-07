Dylan Sprouse e Barbara Palvin si sono sposati in gran segreto in Ungheria: le prime foto fanno impazzire i fan.

Dylan Sprouse e Barbara Palvin si sono sposati in gran segreto in Ungheria. Le nozze sono state celebrate alla presenza di pochi familiari e amici e i novelli sposi non hanno condiviso immagini sui social.

Dylan Sprouse e Barbara Palvin si sono sposati

Matrimonio in gran segreto per Dylan Sprouse e Barbara Palvin. L’attore, star di Disney Channel e protagonista della serie Riverdale, e la modella di Victoria’s Secret hanno deciso di giurarsi amore eterno dopo 5 anni di fidanzamento in Ungheria, paese natale di lei. Alla cerimonia erano presenti solo pochi familiari e amici.

Dylan e Barbara: i dettagli delle nozze

Dylan e Barbara, stando a quanto riferito dai media americani, si sono sposati in gran segreto in Ungheria. Sprouse e Palvin sono stati pizzicati poco fuori Budapest, mentre uscivano dalla chiesa in abiti da sposi. Bellissimi e felici come non mai, l’attore e la modella hanno alzato le braccia al cielo felici del traguardo raggiunto.

Dylan Sprouse e Barbara Palvin: un grande amore

Dylan Sprouse e Barbara Palvin sono diventati marito e moglie dopo cinque anni di fidanzamento, a distanza di un mese dalla proposta di matrimonio dell’attore. “Lo ignorai per sei mesi dopo averlo conosciuto, fino a quando non mi sono rimessa in gioco“, ha raccontato la modella in un’intervista di coppia a VMagazine. Il primo appuntamento è stato a Pechino, dove entrambi si trovavano per lavoro, e da quel momento non si sono più lasciati.