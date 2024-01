È morto a 88 anni Silvano Balducci, il patron dell'Aquafan di Riccione

Silvano Balducci è morto, all’età di 88 anni, dopo una lunga malattia.

È morto Silvano Balducci, il patron dell’ Aquafan

Deceduto nella serata di ieri, mercoledì 24 gennaio. Silvano Balducci era noto per aver partecipato alla creazione dell’Aquafan di Riccione nel 1987.

È morto Silvano Balducci: la notizia diffusa sui social

«Ciao Silvano. Dopo una lunga malattia, si è spento ieri sera Silvano Balducci. Socio fondatore di Aquafan e imprenditore nel settore del turismo, lo ricordo con affetto e come un simbolo del divertimento della nostra città. Elegante, spiritoso e solare, era l’immagine dell’accoglienza. Un abbraccio alla famiglia e a tutti coloro che ne stanno piangendo la scomparsa».

Queste le parole, di accompagnamento al post sul profilo Facebook, della sindaca di Riccione Daniela Angelini.

Silvano Balducci è morto, il pensiero della consigliera Nadia Rossi

«Se c’era una costante dentro Aquafan era Silvano Balducci. Lo resterà per sempre. Ricordo la dedizione verso quella sua creatura e verso il lavoro e la famiglia. È stato un punto di riferimento per tante generazioni e uno sguardo attento su Riccione e sulla nostra terra, che non lo dimenticherà mai. Un pezzo di Romagna che se ne va, dopo aver contribuito a creare uno dei più iconici luoghi della Riviera. Le mie condoglianze e il mio abbraccio vanno alla sua famiglia e a tutti quelli che gli hanno voluto bene».