Grave lutto per l’amata trasmissione televisiva Forum. Con un messaggio postato sui profili social la quadra del programma condotto da Barbara Palombelli ha annunciato l’improvvisa scomparsa del giudice Francesco Riccio.

Grave lutto a Forum: è morto il giudice Francesco Riccio

Francesco Riccio, notaio, era uno dei giudici più amati della longeva trasmissione televisiva. In tanti ricordano la sua entrata nel cast del programma nel 2008, per rimanervi

fino all’edizione del 2012, occupandosi di decine di cause televisive. Nelle scorse ore è arrivato anche il ricordo del cast che ha voluto ricordare il giudice con un ultimo saluto: Forum saluta con affetto Francesco Riccio che è stato giudice nel nostro programma per quattro stagioni dal 2008 al 2012. Lo ricordiamo per il suo humour sottile, la sua apparente imperturbabilità e la sua grande professionalità. È questo il messaggio pubblicato sul profilo Instagram della popolare trasmissione di casa Mediaset in ricordo di Riccio.

Le reazioni

Tanti i commenti degli spettatori che ricordano bene il periodo nel quale era parte del cast e che ne avevano apprezzato la partecipazione. “Una brava persona”, hanno scritto alcuni utenti aggiungendo, “come si fa a non ricordarlo”, “era entrato nelle nostre case ogni giorno”. Tanti sono stati i volti che nel corso degli anni si sono avvicendati dietro al tavolo dei giudici: su tutti l’indimenticabile Santi Licheri, ma anche Tina Lagostena Bassi e Ferdinando Imposimato, e poi Giovanni Flauti e Luigi di Majo, Maria Giovanna Ruo e Nino Mazzita. Negli ultimi anni invece i giudici intervenuti sono stati Melita Cavallo, Bartolo Antoniolli, Simona Napolitani e Gianfranco D’Aietti.