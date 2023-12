A causa dei bassi ascolti, Mediaset ha imposto lo stop a Sportello di Forum: la decisione prevede che il format non vada più in onda.

Stop per Sportello di Forum di Barbara Palombelli: la trasmissione, stando alla recente decisione presa da Mediaset, non andrà più in onda su Rete 4. L’esperimento avviato dalla rete del Biscione che ha voluto sdoppiare il fortunato programma in cui vengono presentati al pubblico i casi di tribunale, mandandolo in onda sia alle 14:00 che alle 20:00, è fallito.

L’obiettivo di Mediaset era verificare se fosse possibile utilizzare Sportello di Forum come traino per il nuovo programma di Bianca Berlinguer in partenza in prima serata dal prossimo 8 gennaio 2024, sempre su Rete 4. Con il trascorrere dei giorni, è stato appurato che gli ottimi ascolti pomeridiani del format della Palombelli non hanno avuto lo stesso successo nel serale. Così, dopo soli tre giorni di prova, la messa in onda delle puntate in replica di Forum è stata cancellata.