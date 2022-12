Addio ad uno dei volti più noti della commedia italiana: si è spento quest’oggi all’età di 87 anni Lando Buzzanca.

La brutta notizia è giunta pochissimi minuti fa sulle pagine online dell’Ansa. Lando Buzzanca, il cui caso di recente era stato trattato in diverse occasioni da Barbara d’Urso nel contesto di Pomeriggio 5, era ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma.

Gli ultimi anni di Lando Buzzanca

Nato il 25 agosto del 1935, Buzzanca era malato da ormai molto tempo e ricoverato presso una RSA dopo essere caduto dalla sedia a rotelle.

Barbara d’Urso aveva più volte affrontato il caso del suo ricovero e della sua malattia, visto che pareva che l’attore avesse smesso di mangiare e fosse da tempo pelle e ossa. La conduttrice aveva invitato il figlio Massimiliano in trasmissione per chiarire la situazione del padre: Buzzanca figlio era infatti stato accusato dal medico Fulvio Tomaselli di essere in qualche modo responsabile del peggioramento delle condizioni del padre.

Un’infermiera della struttura, tuttavia, aveva smentito categoricamente le accuse al figlio di Buzzanca, negando che avesse mai trascurato l’anziano e malato genitore.

“Non so chi sia questo signore, si è svegliato una mattina e ha dichiarato di essere il medico di mio padre” Massimiliano Buzzanca risponde alle accuse di Fulvio Tomaselli #Pomeriggio5 pic.twitter.com/WGhnIxvnde — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 28, 2022

Lando Buzzanca: la vita e la carriera

Buzzanca era nato a Palermo, la stess città siciliana dove avrebbe intrapreso i primi studi di recitazione, ma la sua consacrazione la raggiungerà soltanto una volta arrivato a Roma, a partire dall’età di 17 anni. Dopo aver studiato all’Accademia Sharoff iniziò a partecipare alle sue prime opere cinematografiche, come Ben-Hur (dove lavorò come comparsa).

Gli anni del successo per lui saranno i ’60 e ’70, quando entrerà a far parte del cast delle sue prime commedie.

Buzzanca reciterà così, fra gli altri, in film come Totò di notte 1, La parmigiana, Professione bigamo, Lo sciupafemmine e I Vicerè.

Negli ultimi anni Buzzanca si era un po’ allontanato dalla figura del “donnaiolo” cinematografico che aveva sempre interpretato in passato, recitando anche in diverse produzioni televisive come Capri e Il Restauratore. L’attore, inoltre, era stato uno dei concorrenti dell’edizione 2016 di Ballando con le stelle.