È nato il figlio della nota conduttrice ed ex supermodella: le prime immagini e attimi di intensa felicità familiare sono stati condivisi sui social.

È nato il primo figlio di Rosie Tapner: un momento di gioia intensa che segna l’inizio di una nuova avventura familiare. Il piccolo ha portato luce e emozione nella vita della conduttrice e del marito, trasformando ogni istante in un ricordo indimenticabile.

“È nato! Natale sarà speciale”. L’annuncio della mamma star commuove tutti

Martedì è arrivata sui social una notizia che ha subito fatto il giro della rete: Rosie Tapner, celebre conduttrice televisiva ed ex supermodella internazionale, ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta.

Con un post su Instagram, accompagnato da immagini intime, la 30enne ha mostrato il piccolo, nato con qualche settimana di anticipo, stretto al petto. Tra cappellino verde, abbraccio materno e sorrisi commossi, la famiglia ha condiviso la tenerezza di quei primi istanti, descrivendo un Natale che si preannuncia “davvero speciale”.

“È nato! Natale sarà speciale”: ecco il nome scelto

Il nome del bambino, Oliver Hugo, porta con sé un significato profondo: Hugo è un omaggio al fratello gemello di Ross Turner, esploratore e volto noto delle spedizioni estreme insieme al fratello. Ross e Hugo hanno attraversato l’Atlantico a remi, scalato il Monte Elbrus e raggiunto i poli dell’inaccessibilità, spesso con finalità benefiche.

La storia d’amore tra Rosie e Ross, iniziata lontano dai riflettori, ha avuto il suo culmine con un matrimonio romantico in Cornovaglia, ricordato dalla sposa così: “Dopo due ore che eravamo lì, si è inginocchiato con l’anello. Ero così sorpresa che non ho fatto altro che piangere”. Ora, con l’arrivo di Oliver, la storia diventa una nuova avventura: tra gioie familiari, primi abbracci e sfide da affrontare insieme, una pagina emozionante della loro vita si è appena aperta.

“Benvenuto al mondo, Oliver Hugo Boldero Turner. È nato (con qualche settimana di anticipo) il 27 novembre. È perfetto e ne siamo completamente innamorati (e sfiniti)!”.