La nascita della primogenita Priscilla ha trasformato la vita di Giulia De Lellis e Tony Effe in un vortice di emozioni e gioia. Dopo mesi di attesa e di scatti che raccontavano la gravidanza, la coppia è finalmente tornata a casa dopo il parto al Policlinico Gemelli, pronta a iniziare la loro vita in tre.

Giulia De Lellis torna a casa con la piccola Priscilla

L’8 ottobre la coppia aveva annunciato la nascita della bambina, condividendo un’immagine tenera di Tony Effe con Priscilla tra le braccia. Giulia De Lellis ha raccontato di aver scelto il nome con amore, desiderando qualcosa di speciale e dal sapore romano.

“Grazie a chiunque di voi abbia avuto un pensiero per noi. Non sono riuscita a rispondere a nessuno, ma vi abbiamo sentiti tutti. Grazie alla nostra famiglia. Oggi più che mai il dono più grande in momenti come questi!”, ha scritto l’influencer sui social.

Un momento di pura gioia per Giulia De Lellis e Tony Effe: “In estasi totale”

Dopo la nascita della loro primogenita, Priscilla, Giulia De Lellis e Tony Effe hanno finalmente lasciato il Policlinico Gemelli di Roma per iniziare la vita in tre nella loro casa. L’influencer ha condiviso su Instagram immagini della piccola, accompagnate da parole di gratitudine rivolte a tutto il personale medico che li ha seguiti dalla gravidanza al parto, sottolineando il ruolo fondamentale dell’equipe e dei professori che li hanno assistiti. In particolare, ha voluto ringraziare il compagno per il suo sostegno costante.

“La nostra bambina è stata un miracolo venuto al mondo nel migliore dei modi, grazie a ognuno di loro. Ma più di tutto grazie all’amore della mia vita Tony Effe che non mi ha lasciata nemmeno un secondo”.

Ogni gesto e ogni sguardo della piccola testimoniano il miracolo della genitorialità e la forza dell’amore che li unisce, mettendo a tacere ogni dubbio sulla solidità del loro legame.

“Mi devo ancora riprendere da ‘sta botta d’amore, sono in estasi totale”, conclude la neomamma.