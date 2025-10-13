Paola Caruso è stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” e si è lasciata andare a una confessione molto toccante. Le sue parole.

Paola Caruso a Verissimo: “Mio figlio non tornerà più come prima”

Hanno commosso tutti le parole di Paola Caruso a “Verissimo”. La showgirl calabrese si è lasciata andare a una confessione privata molto toccante, parlando della sua situazione familiare molto difficile.

Da poco la sua relazione con Gianmarco è finita, i due avrebbero dovuto sposarsi a maggio e, oltre al dolore per la fine della storia, Paola ha dovuto, e deve, affrontare un periodo molto complicato. Suo figlio Michele, di sei anni, l’inverno scorso è stato operato negli Stati Uniti per un danno al nervo sciatico che gli aveva causato difficoltà nel camminare. Recentemente aveva detto che stava cominciando a camminare meglio, ieri a Silvia Toffanin ha però rivelato: “il danno che ha è definitivo, non tornerà mai come prima, ma adesso riesce a camminare senza tutore. Sono riuscita a dargli una normalità. Dovremmo tornare in America per vedere che livello di successo c’è stato dopo l’operazione. Dovrà fare un secondo intervento al livello osseo per il piede. Adesso si sente come gli altri.”

“È un vegetale, non mangia più”, l’annuncio di Paola Caurso a Verissimo

Oltre che del figlio Michele, Paola Caruso ha parlato a “Verissimo“ anche della madre Wanda, non riuscendo a trattenere le lacrime, lacrime che hanno bagnato anche il volto di Silvia Toffanin. Ecco le parole della showgirl sulla mamma: “la vedo sfiorire e non posso fare niente. Da un mese e mezzo è a letto, non si muove e non mangia più. Mi cerca con gli occhi. Stava morendo, ho dovuto farla operare. E’ un vegetale, però è cosciente. Perché devo lasciarla andare? Devo fare il possibile per farla rimanere con noi.” La madre di Paola Caruso ha l’Alzheimer e le suo condizioni si sono aggravate in seguito a una embolia polmonare che l’ha costretta a una operazione chirurgica.