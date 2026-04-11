Era il 2025 quando il cantante ha partecipato al reality show: ecco quanto ha guadagnato.

Era il 2015 quando Valerio Scanu ha partecipato all’Isola de Famosi. Ma, quanto ha guadagnato? E’ lui stesso a rivelarlo.

L’Isola dei Famosi, Valerio Scanu rivela il suo cachet: la cifra è clamorosa

Ospite a “No Lies Podcast”, Valerio Scanu ha parlato dell’Isola dei Famosi. Era il 2015 quando il cantante è voltato sull’Isola, convinto a partecipare al reality da Maria De Filippi, in quanto lui non voleva andarci.

Ma, quanto ha guadagnato? E’ lui stesso a rivelarlo: “Prendevo 18.000 euro a puntata e le ho fatte tutte, sono arrivato in finale ed eravamo partiti da una trattativa di circa 5 mila euro a puntata. Come ho detto, io non la volevo fare, così mi sono detto ‘chiediamo 20 mila euro, tanto non me li danno, magari chiediamo 18, ma non accetteranno’.

Loro hanno accettato e io nonostante ciò non volevo andarci.“ E gli altri naufraghi? Ecco cosa ha rivelato Scanu.

L’Isola de Famosi, Valerio Scanu sul cachet degli altri naufraghi: “Alcuni erano un decimo del mio”

Sempre ospite a “No Lies Podacast“, Valerio Scanu ha parlato anche dei cachet degli altri naufraghi che hanno partecipato con lui all’Isola dei Famosi del 2015. Il cantante ha rivelato che alcuni concorrenti gonfiavano le cifre ma che in realtà prendevano molto meno di lui: “Per certo sapevo di cachet di gente che parlava di soldi, magari sparava cifre, quando per certo sapevo che prendeva un quarto di quello che diceva. Poi ci sono gli spacconi che prendono magari mille euro e ti dicono che ne prendono 10.000. Io invece faccio sempre il vago quando si tratta di guadagni. Ci deve essere proprio una forte intimità per confrontarci sulla cosa“. Chi siano questi naufraghi che mentivano sul cachet non ci è dato saperlo.