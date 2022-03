Ecco quanto durerà lo sconto di 25 centesimi per litro di carburante

Ecco quanto durerà lo sconto e perché non piace: alcuni partiti di maggioranza, sindacati e le stesse imprese ritengono l'intervento troppo “light"

Un sollievo o una doccia scozzese, dipende dai punti di vista: ecco comunque quanto durerà lo sconto di 25 centesimi per litro di carburante con cui il governo Draghi intende calmierare la crisi di questi giorni. Il dato è che a partire dal 22 marzo le tariffe sono pronte a rientrare sotto i due euro ma il range temporale è limitato ed insufficiente.

Il taglio dei prezzi per decreto sarà in vigore comune appena il legiferato dell’esecutivo andrà in Gazzetta Ufficiale.

Quanto durerà lo sconto di 25 centesimi

La decisione del Cdm prevede la riduzione di 25 centesimi del costo per litro di benzina e diesel, poi, in soluzione temporale fluida per i prossimi giorni, arriveranno le altre misure del Decreto Energia: sterilizzazione degli aumenti di energia per le famiglie sotto i 12mila euro di Isee, rate per le imprese in difficoltà, prelievo del 10% sugli extraprofitti delle società energetiche.

Si parla di 4,4 miliardi che però alcuni partiti di maggioranza, sincadati ed imprese ritengono essere troppo “light”. Tornano allo sconto carburanti da 25 centesimi esso non accontenta i consumatori. L’importo è basso e l’intervento è a tempo.

Poco sconto e per troppo poco tempo

Di quanto e fino a quando? Fonti di Palazzo Chigi spiegano che avrebbe una durata di soli 40 giorni. Senza contare che sul piede di guerra c’è anche Assopetroli che minaccia lo sciopero e che chiede al governo “chiare indicazioni affinché i possibili danni al sistema distributivo vengano limitati”.