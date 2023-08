Fare le vacanze in Italia non è mai stato tanto costoso come quest’estate: il prezzo della benzina è schizzato alle stelle, così come quello del carrello della spesa e degli stabilimenti balneari. Ma, purtroppo, le spese per le famiglie italiane non si fermano qui, anzi, con l’arrivo dell’autunno ci si deve aspettare qualche altro rincaro.

Economia, nuovi rincari in autunno: cresce il costo delle assicurazioni

In primo luogo, attenzione all’assicurazione Rc auto. Come aveva già annunciato Assoutenti qualche settimana fa, con l’arrivo dell’autunno (e nonostante il calo dell’inflazione), i costi delle assicurazioni sarebbero lievitati ancora. “Un aumento del tutto ingiustificato, considerato che negli anni della pandemia le compagnie di assicurazioni hanno incamerato lauti guadagni grazie ai limiti alla circolazione privata e alla drastica riduzione dei sinistri stradali “ – ha dichiarato il presidente Furio Truzzi – “Per questo chiediamo al governo di accendere un faro sulla fiammata dell’Rc auto, convocando Mister Prezzi e la Commissione di allerta rapida, al pari di quanto fatto per pasta e biglietti aerei.” Secondo le prime stime che sono state fatte dall’Aiped, il prezzo medio di una polizza dorvrebbe salire a 374 euro.

Il costo delle assicurazioni: il caso delle polizze sulle abitazioni

Con il maltempo e i tanti nubifragi che ci sono stati negli ultimi mesi, inoltre, anche il costo delle polizze assicurative sulla casa. La richiesta è aumentata di molto e allo stesso tempo anche il prezzo è cresciuto – 9,1% in più a luglio 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. Sommando tutte le voci di spesa, Assoutenti ha stimato che la stangata d’autunno per le famiglie ammonterà a circa 1.600 euro a nucleo.