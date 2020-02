La compagnia aereo Air Italy è stata messa in liquidazione martedì 11 febbraio. Verranno garantiti comunque voli tramite altri vettori fino al 25.

Alle ore 14:30 di martedì 11 febbraio la compagnia aerea Air Italy è stata messa in liquidazione, a quasi due anni esatti dal suo primo volo avvenuto nel marzo del 2018 a seguito del cambio di denominazione sociale della storica compagnia sarda Meridiana. La liquidazione è avvenuta a causa del mancato accorso sul piano di rilancio industriale previsto dagli azionisti. Tutti i voli Air Italy saranno cancellati dopo le prime due settimane, in cui verranno garantite le prenotazioni di oltre 35 mila passeggeri.

Air Italy in liquidazione

Fondata sulle ceneri di quella che fu la compagnia aerea Meridiana Fly, Air Italy è stata posta in liquidazione a seguito di un vertice straordinario tra i principali azionisti, cioè Alisarda e Qatar Airways, durante il quale non è però stato trovato nessun accordo in merito al piano di rilancio aziendale che prevedeva un investimento immediato di 340 milioni di euro.

Soldi che sarebbero stati suddivisi tra Qatar Airways e il principe ismailita Karim Aga Khan, che possedeva il 51% della compagnia e che negli anni ’60 contribui al lancio di Alisarda.

In una nota diffusa dall’azienda nella giornata dell’11 febbraio viene infatti comunicato: “Gli azionisti di Air Italy, Alisarda e Qatar Airways attraverso AQA Holding, a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato hanno deciso all’unanimità di mettere la società Air Italy in liquidazione in bonis”.





Air Italy, voli cancellati dal 26 febbraio

Nel frattempo i voli già prenotati da oltre 35mila passeggero verranno ugualmente effettuati da altri vettori per sopperire alla mancanza di aeromobili della compagnia: “Dall’11 al 25 febbraio 2020 incluso tutti i voli Air Italy saranno operati da altri vettori agli orari e nei giorni già previsti.

Tutti i passeggeri che hanno prenotato voli in partenza o in arrivo in date successive al 25 febbraio saranno riprotetti o rimborsati integralmente”.

Sulla decisione ha però tuonato la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, che ha criticato la scelta di porre in liquidazione Air Italy senza prima consultare il governo: “Non è accettabile la decisione di liquidare un’azienda di tali dimensioni senza informare prima il governo e senza valutare seriamente eventuali alternative. Pertanto mi aspetto che Air Italy sospenda la deliberazione fino all’incontro che possiamo già calendarizzare a partire dalle prossime ore”.